صحف الكويت| مصر تؤكد دعمها الكامل لمسار الحل الوطني فى ليبيا.. وانقلابيو النيجر يعلقون العمل بالدستور ويحذرون من أيّ تدخل أجنبي

مجلس الأمن الدولي يدين انقلاب النيجر ويدعو إلى إطلاق سراح الرئيس

وزير الخارجية السعودي يطالب السويد باتخاذ إجراءات فورية لوقف الأعمال "المتطرفة"

بوتين: التعاون مع ليبيا بإطار (أوبك+) يساعد على استقرار سوق الطاقة

المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة

زيلينسكي: ضربة صاروخية روسية تصيب مبنى سكنيا وآخر أمنيا في دنيبرو

سلطت الصحف الكويتية، الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أكد دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي - الليبي، وذلك في إطار متابعة تطورات الإعداد للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا وجهود المؤسسات الليبية ذات الصلة، والتفاعلات الدولية المرتبطة بذلك، مشيرًا إلى أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف، وأن أن مصر تؤكد على الدور المحوري لمجلسي النواب والدولة وفقا لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.

‏‎ودعا جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها، واحترام إرادة الشعب الليبي، والملكية الليبية للتسوية، وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تجاوز دور المؤسسات، تفاديا لتعقيد الموقف، وحرصا على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقا لتطلعات الشعب الليبي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد رفض المملكة التام لكل المحاولات المسيئة للقرآن، وطالب نظيره السويدي باتخاذ إجراءات فورية لوقف "الأعمال المتطرفة" التي تحاول النيل من الكتب السماوية وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم، وقال إن تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن "تساهم في تأجيج الكراهية وتحد من جهود الحوار بين الشعوب والحضارات".

ونقلت "القبس" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن التعاون مع ليبيا في إطار مجموعة (أوبك+) يساعد على استقرار سوق الطاقة، مشدداً على أن بلاده تقف مع سيادة ليبيا.

دوليًا، قالت "الراي" إن مجلس الأمن بالأمم المتحدة أدان بشدة "المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري"، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم، مشددًا على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.

وأشارت "الجريدة" إلى أن الكولونيل في جيش النيجر أمادو عبد الرحمن أعلن أن الجنرال عبد الرحمن تياني رئيس الحرس الرئاسي، الذي أطاح بالرئيس هذا الأسبوع، هو الآن حاكم البلاد، وأنه جرى تعليق العمل بالدستور وحل المؤسسات.

وقالت "الأنباء" إن البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في ظل حالة من عدم اليقين تعرفها منطقة اليورو، وذلك لمرة التاسعة على التوالي بنسبة 25 نقطة أساس من أقل من صفر بالمئة، العام الماضي، إلى 3.75%.

وقالت "الراي" إن ل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ضربة صاروخية روسية أصابت أمس الخميس، مجمعا سكنيا ومبنى لجهاز الأمن الأوكراني في مدينة دنيبرو بوسط البلاد.

وقال وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، إيهور كليمينكو، إن خمسة أشخاص أصيبوا وإن خدمات الطوارئ أكملت عملية البحث في كل شقة في المنطقة.