الأول علمي علوم: استقبلت خبر النتيجة بالسجود لله شكرا

سادت حالة من الفرحة على أهالي مركز البداري بمحافظة أسيوط، وتوافد الأهل والجيران على منزل الطالب محمود محمد عبدالفتاح أحمد، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية علمي علوم بالثانوية العامة بمجموع 403 درجة.



وقال محمد عبدالفتاح، والد الطالب محمود،:" إنه عرف بنجاح ابنه بعد تلقيه اتصالًا من مكتب وزير التربية والتعليم يخبره بأن محمود الأول على شعبة علمي علوم؛ مشيرًا إلى أن الأسرة استقبلت الخبر الخبر بالسجود لله شكرًا".



وأضاف: "قمت باصطحاب أبنائي أحمد ومحمود إلى المسجد لأداء صلاة العشاء؛ وصلينا صلاة الشكر لله؛ مشيرًا إلى أن الأسرة كانت تتعامل مع محمود في أوقات الامتحان بتوفير الأجواء له وأن يكون من الأوائل وده توفيق من ربنا وكنا حريصين أن نبعد عنه الضغط العصبي عقب الامتحانات؛ مؤكدًا أن أصعب مادة كان قلقان منها اللغة العربية والأحياء".



وقال الطالب محمود محمد عبدالفتاح،:" إنه يتمني أن يدخل كلية الطب البشري لكي يصبح طبيب مثل الدكتور مجدي يعقوب ليساعد أبناء بلده من الفقراء؛ ويضيف أن ثقته في الله كانت وراء التغلب على اللحظات الصعبة التي واجهته خاصة فقدان الأمل في تحقيق الحلم بعد الخروج من الامتحانات ومراجعة الإجابات مع زملائه؛ مشيرًا إلى أن أسرتي لهم دور كبير في اجتهادي ولا استطيع تلخيص دورهم في كلمات لأنني لن اوفيهم حقهم بعد فضل الله علي".



وأشار محمود إلى أنه كان يشعر بالخوف من نتيجة مادة الاحياء واللغة العربية ولكن الحمد لله".