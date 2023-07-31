عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأول علمي علوم: استقبلت خبر النتيجة بالسجود لله شكرا

الطالب محمود محمد
الطالب محمود محمد عبد الفتاح

سادت حالة من الفرحة على أهالي مركز البداري بمحافظة أسيوط، وتوافد الأهل والجيران على منزل الطالب محمود محمد عبدالفتاح أحمد، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية علمي علوم بالثانوية العامة بمجموع 403 درجة.


وقال محمد عبدالفتاح، والد الطالب محمود،:" إنه عرف بنجاح ابنه بعد تلقيه اتصالًا من مكتب وزير التربية والتعليم يخبره بأن محمود الأول على شعبة علمي علوم؛ مشيرًا إلى أن الأسرة استقبلت الخبر الخبر بالسجود لله شكرًا".


وأضاف: "قمت باصطحاب أبنائي أحمد ومحمود إلى المسجد لأداء صلاة العشاء؛ وصلينا صلاة الشكر لله؛ مشيرًا إلى أن الأسرة كانت تتعامل مع محمود في أوقات الامتحان بتوفير الأجواء له وأن يكون من الأوائل وده توفيق من ربنا وكنا حريصين أن نبعد عنه الضغط العصبي عقب الامتحانات؛ مؤكدًا أن أصعب مادة كان قلقان منها اللغة العربية والأحياء".

 

محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر يفتتحان وحدتي "المناظير وتفتيت الحصوات"

محافظ أسيوط يشهد حفل تكريم عميد كلية الطب بفرع جامعة الأزهر


وقال الطالب محمود محمد عبدالفتاح،:" إنه يتمني أن يدخل كلية الطب البشري لكي يصبح طبيب مثل الدكتور مجدي يعقوب ليساعد أبناء بلده من الفقراء؛ ويضيف أن ثقته في الله كانت وراء التغلب على اللحظات الصعبة التي واجهته خاصة فقدان الأمل في تحقيق الحلم بعد الخروج من الامتحانات ومراجعة الإجابات مع زملائه؛ مشيرًا إلى أن أسرتي لهم دور كبير في اجتهادي ولا استطيع تلخيص دورهم في كلمات لأنني لن اوفيهم حقهم بعد فضل الله علي".


وأشار محمود إلى أنه كان يشعر بالخوف من نتيجة مادة الاحياء واللغة العربية ولكن الحمد لله".

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة الأول علمي علوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد بعد قليل| شوف درجاتك عندنا

ننشر أسماء اوائل الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة| تصريح مهم وعاجل من وزير التعليم

وزير التعليم يكشف موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

رسمياً.. وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ويوجه رسالة للطلاب

غلق المحال 11 ليلاً وفصل الإنارة عن الميادين العامة.. قرارات عاجلة لترشيد الكهرباء

إلغاء بطاقات التموين.. تعليمات عاجلة من الوزارة للمواطنين للحصول على السلع والخبز

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 .. وزير التعليم يهنئ الأوائل تليفونيا

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد المجمع الصناعي الحرفي بقرية الشامية بساحل سليم

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الحميات ووحدة الكلى الصناعي بقرية الشامية بساحل سليم

ترشيحاتنا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. نتيجتك على صدى البلد

إلغاء كلمتى الزوج والزوجة من القانون ... فما الحكاية

مواصفات وأسعار أوبل جراند لاند موديل 2023 في مصر .. صور

بعد غرق نجل حسن يوسف.. معلومات صادمة عن إسفكسيا الغرق| لحظات مؤلمة

عرض لفترة محدودة.. Infinix نزلت موبايلها الجديد بأقل من 3000 جنيه| اقتنص الفرصة

علاج مشكلة النوم عن صلاة الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب وأعراض الضغط المنخفض وطرق علاجه؟

قرش الثور يهاجم قارب صيد بشراسة قرابة سواحل فلوريدا| فيديو مروع

حلوى المناسبات السعيدة.. اسهل طريقة لعمل تشيز كيك بالنسكافيه

لهذا السبب| فيل يفاجئ المارة وقائدي السيارت في شوراع إيطاليا..صور

فيديو

انهيار والديه.. تقرير تشريح جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ