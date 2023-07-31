الرابع مكرر على الجمهورية بدمياط.. سجدت شكرا لربنا وحققت حلم أسرتى

أكد الطالب حسن الحادق ابن قريه العطوى التابعه لمركز فارسكور بمحافظة دمياط والرابع مكرر علي الجمهورية علمي علوم ، أنه فور تلقيه مكالمه وزير التربية والتعليم بأنه الأول على الجمهورية علمى علوم ، سجد شكرا لله، فهو كام يتوقع أن يكون من أوائل الجمهورية.

واشار إلى أنه أراد أن يحقق حلمه والديه وان يصبح متفوق ووعدهم بأن يكون من أوائل الجمهورية.

واضاف أن والده يتمالك نفسه من الفرحه فور تلقيه الخبر فكان يواصل الليل بالنهار بالمذاكرة حتى يصل الى تلك اللحظة وهى أن يكون من أوائل الجمهوريه.

ومن جانبها هنأت مديريه التربية والتعليم الطالب حسن شفيق الحادق لحصوله على المركز الرابع مكرر علمى علوم على مستوى الجمهوريه.



