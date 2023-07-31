قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة.. انخفاض كبير لـ الدولار الأمريكي بالأسواق العالمية

انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين، مقابل سلة من العملات الرئيسية قبل الإعلان عن بيانات البطالة الأمريكية الرئيسية والمنتظر اصدارها في نهاية الأسبوع، في حين تعزز اليورو بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع النمو الاقتصادي وتراجع التضخم بدول التكتل الاوروبي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.03٪ عند قياسه مقابل ست عملات رئيسية، ولكن مقابل الين، ارتفعت العملة الأمريكية بنسبة 0.74٪ عند 142.200 بعد تدخل جديد من بنك اليابان اليوم الاثنين.

وواصل الين خسائره بعد أن خفف بنك اليابان قبضته على أسعار الفائدة ، لكنه ظل في طريقه لتحقيق أول مكاسب شهرية له مقابل الدولار منذ مارس.

ويتجه الدولار الأمريكي إلى أول خسارة شهرية له مقابل الين منذ مارس، وثاني خسارة شهرية متتالية له مقابل اليورو والجنيه.

وارتفع اليورو 0.23 بالمئة ليصل إلى 1.104 دولار بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في منطقة اليورو انخفض أكثر في يوليو، في حين عادت الكتلة إلى النمو في الربع الثاني من عام 2023 بتوسع أكبر من المتوقع.

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.04٪ ليسجل 1.2855 دولار، في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 1.3٪، قبل اجتماع لجنة السياسات في بنك إنجلترا.