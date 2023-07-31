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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الشركة المتحدة: توجيه عوائد مهرجان العلمين إلى مبادرة حياة كريمة

الشركة المتحدة
الشركة المتحدة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن صافى عوائد مهرجان العلمين سيتم التبرع بها لمبادرة حياة كريمة. 

كانت الشركة المتحدة أعلنت في بداية الموسم الصيفى انطلاق مهرجان العلمين في دورته الأولى والذى يهدف للترويج للسياحة المصرية ووضع مدينة العلمين على خارطة السياحة المصرية والعالمية، وأيضًا زيادة فرص الاستثمار، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل وذلك من خلال استغلال قوة مصر الناعمة ممثلة في الثقافة والفن والرياضة.

 اكدت الشركة المتحدة أن هذا التبرع ايمانا منها بالدور الذى تلعبه مبادرة حياة كريمة في توفير حياة كريمة للفئات الاكثر احتياجا كما  تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين  في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الاكثر احتياجا.

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مهرجان العلمين 

قال الدكتور أحمد أبو المجد سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، إن مصر كانت بحاجة إلى مهرجان العلمين الجديدة الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، كون سياحة المهرجانات هامة للغاية وتنشط الاقتصاد حاليا، مشيدا باختيار الفنانين الذين يحيون حفلات مدينة العلمين الجديدة مثل أحمد سعد ومحمد منير وتامر حسني وراغب علامة ونانسي عجرم وأنغام وإليسا، وغيرهم.

وأضاف «أبو المجد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم الإعلامي رامي الحلواني، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مهرجان العلمين له أثر إيجابي من مختلف النواحي، إذ تزداد عدد العمالة المستفيدة فضلا عن الدعاية السياحية الضخمة لمصر، إلى جانب إبراز مدينة العلمين الجديدة التي تعد نقلة حضارية داخل الدولة، مضيفا: «كنا نتمنى إقامة هذه المهرجانات في مصر وكنا نسعى لذلك كونه من الضروري إقامة مهرجانات عالمية بهذه الصورة الرائع الذي نُفذت به».

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