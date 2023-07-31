عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"وزراء خارجية التعاون الإسلامي" يدين الاعتداءات السافرة على المصحف الشريف

اجتماع مجلس وزراء
اجتماع مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي

أدان مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بشدة تكرار الاعتداءات السافرة على حرمة وقدسية المصحف الشريف والتي كان آخرها في مدينة ستوكهولم، عاصمة مملكة السويد، يوم الخميس 20 يوليو 2023، وكذلك في مدينة كوبنهاجن، عاصمة مملكة الدنمارك يوم الاثنين 24 يوليو 2023.

وأعرب مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خلال اجتماعه الاستثنائي الذي عقد اليوم، عن أسفه لتكرار أفعال تدنيس نسخ من المصحف الشريف، ويأسف بشدة لاستمرار السلطات السويدية في اصدار تصاريح تسمح بتنفيذها وعدم اتخاذ ما يلزم لمنعها في كل من السويد والدنمارك.

واعتبر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن عدم اتخاذ السلطات في السويد والدنمارك إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الأفعال مخالفاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2686 (2023) الصادر يوم 14 يونيو 2023 حول التسامح والسلم والأمن الدوليين.

أكد المجلس على أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم؛ وأن نشر قيم التسامح والسلام هو السبيل الأمثل لمواجهة خطابات الكراهية والتعصب والتطرف والعنف والتحريض.

التعاون الاسلامي السويد والدنمارك السلطات السويدية المصحف الشريف منظمة التعاون الاسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد

يبدأ الثلاثاء 12 ظهرا.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المحلات والكافيهات

ظهور صادم لـ حسن يوسف وشمس البارودى فى جنازة ابنهما.. صور

مفاجأة.. الأهلي يشوق جماهير لصفقة جديدة

المتحدث باسم التعليم العالي يكشف موعد تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة.. فيديو

برقم الجلوس .. نتيجة الثانوية العامة 2023 الآن على صدى البلد

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.. مفاجأة بشأن الحد الأدنى للقبول بالجامعات |فيديو

بالدرجات .. الكليات المتاحة لطلاب علمي وأدبي في تنسيق الجامعات 2023

ترشيحاتنا

أول تعليق من رضا سليم بعد انضمامه للأهلي رسميا

أحمد موسى: شحنات المازوت وصلت لدعم محطات الكهرباء.. والوضع سيتحسن.. فيديو

بشأن حرق المصحف.. البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

تصل لـ 5 سنوات حبسا.. عقوبات التحرش الجديدة في المواصلات العامة|تفاصيل

جنة الرضوان.. أحد علماء الأزهر يبشر حسن يوسف وزوجته بمصير نجلهما

الأمريكيون يعترفون بإخفاء بايدن لتورطه في فضائح نجله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. خطأ يتسبب في إطلاق 9 ثيران وراء عشرات الأشخاص بإسبانيا

من غير تكاليف.. طريقة تحضير كب كيك الفانيليا

لمدة ساعة ونصف.. تمساح يهاجم سيدة في إندونيسيا ومصيرها مفاجئ.. شاهد

مخاطر كثيرة.. قلة النوم يصيب الجسم بهذه الأمراض

فيديو

أنا غير محمد يا أونكل.. هكذا خدع مروان الشوربجي اتحاد الاسكواش وهذه رسالته الأخيرة

موقفك من كليات القمة.. بالأرقام الحد الأدنى لتنسيق الجامعات 2023

إعادة تصحيح بعض الأوراق.. أرقام مفاجئة عن نتيجة الثانوية

ضربني في العمرة .. سبب انفصال البلوجر أحلام عن زوجها أحمد العجمي للمرة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ