رئيس المجلس المصري الأمريكي: لازم نعمل حاجة لبلدنا.. وشكرا على تنظيم مؤتمر المصريين بالخارج

علق محمود عزمي رئيس المجلس المصري الأمريكي والاستشاري الدولي في التعليم العالي، على فعاليات مؤتمر "المصريين في الخارج" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وبتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

وقال محمود عزمي في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى ، :" مؤتمر المصريين بالخارج في غاية الأهمية لأنه يجعل كل المصريين بالخارج على اتصال بكافة المشروعات التي تنفذها الدولة ".

وأضاف محمود عزمي :" أوجه الشكر للدولة على تنظيم مؤتمر المصريين بالخارج من اجل التعرف على حجم التطوير في الدولة المصريين ".

وتابع محمود عزمي :" المصريين بالخارج عليهم دين للدولة المصرية ولازم نعمل حاجة للدولة المصرية ".

وأكمل محمود عزمي :" لدي مشروع خاص بتطوير التعليم في مصر ، ونتائج ملف تطوير التعليم لا تظهر إلا بعد فترة وأرغب في نقل خبراتي في تطوير التعليم إلى مصر ".