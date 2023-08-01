عضو مجلس إدارة صندوق التكافل المصري بالإمارات يوجه الشكر للرئيس السيسي.. فيديو

علق محمد عبد الرازق عضو مجلس إدارة صندوق التكافل المصري بالإمارات، على فعاليات مؤتمر "المصريين في الخارج" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وبتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج

وقال محمد عبد الرازق في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى ، :" أوجه التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ".

وأضاف محمد عبد الرازق :" الرئيس السيسي يشعرنا كمصريين بالخارج بأننا جزء لا يتجزأ من بناء الدولة الحديثة ".

وتابع محمد عبد الرازق:" رأينا تكاتف واتحاد مختلف الوزارات من أجل التواصل مع المصريين في الخارج وهذا الأمر تبلور في مؤتمر المريين بالخارج ".

وأكمل محمد عبد الرازق :" اكثر من 1000 مصري بالخارج شارك في فعاليات المؤتمر والمؤتمر تناول كافة التحديات والمشاكل التي تواجه المصريين بالخارج ".