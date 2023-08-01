انتخابات نقابة المهن الموسيقية| تأجيل بدء التصويت ساعتين لعدم انعقاد الجمعية العمومية

أعلن رئيس لجنة انتخابات نقابة المهن الموسيقية، تأجيل عملية بدء التصويت لانتخابات نقابة المهن الموسيقية، لعدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور 10% على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية.

وتقرير تأجيل عملية التصويت لمدة ساعتين، حتى اكتمال النصاب القانوني لانتخابات نقابة المهن الموسيقية، وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحا سوف يتم إعلان ما يستجد عن عملية التصويت.

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

وتجرى انتخابات نقابة الموسيقيين على عضوية مجلس النقابة، صباح اليوم الثلاثاء وذلك بعد فوز النقيب مصطفى كامل بالتزكية لفترة جديدة تمتد حتي عام 2027.

وتقدم للترشح على عضوية مجلس الإدارة 32 مرشحا؛ لاختيار 12 عضوا “أصحاب أعلى الأصوات”، ومن المفترض أن تبدأ العملية الانتخابية في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

قائمة المرشحين بانتخابات نقابة المهن الموسيقية

وتقدم للترشح على عضوية مجلس النقابة 32 عضوا، على رأسهم الفنان حلمي عبد الباقي، أحمد أبو المجد، محمد أبو اليزيد، على الشريعي، منصور هندي ، محمد عبدالله ، عادل شمس، خالد بيومي، علاء سلامة ، شريف حمدي، محمد صبحي، نادية مصطفى، عاطف إمام، عادل مصطفى، أشرف السعداوي، محمد المحلاوي، محمد السعيد عمر الخولي، خالد الغول، أيمن أمين، أسامة محمد حسن، حسام عزت، إيمان الجنيدي، رضا رجب، عامر العجيمي، سعيد عثمان، ديفيد جميعي، عمرو شيحة، مصطفى داغر، أحمد العيسوي، رضا حنكش، أيمن سالم، حمادة كحلة.

مقرات التصويت في انتخابات نقابة المهن الموسيقية

وتجرى انتخابات نقابة المهن الموسيقية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، اليوم الثلاثاء 1 أغسطس، في نادى نقابة المهن التمثيلية - شارع البحر الأعظم - الجيزة، وبالمقرات الفرعية للنقابة في محافظات: (الإسكندرية: بنادى محافظة الإسكندرية - الشاطبى)؛ (الدقهلية: قاعة ميامى - بطلخا - المنصورة)؛ (طنطا، كفر الشيخ: بمقر النقابة بطنطا)؛ (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس: بمقر النقابة ببورسعيد)؛ (قنا، الأقصر، الغردقة: بمقر النقابة بالأقصر)؛ (دمنهور، المحلة، شبين الكوم، بنها، دمياط ،الشرقية، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، أسوان: فى مقار النقابات الفرعية).

جولتا الانتخابات والإعادة

وحدد مجلس نقابة المهن الموسيقية، يوم الثلاثاء 1 أغسطس المقبل، للتصويت، على أن تكون الإعادة يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023.



تخفيض رسوم الترشح

كشف الدكتور أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، عن مستجدات الأوضاع داخل النقابة بعد جلسة الحكم لصالح الفنان مصطفى كامل، بأحقيته بمنصب نقيب المهن الموسيقية.

وقال “أبو المجد”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن النقابة لم تعقد اجتماعات يوم الأحد 28 مايو، بسبب متابعة الجلسة التي تم الحكم فيها لصالح النقيب مصطفى كامل، في الثلاث قضايا التي تم إصدار بيان بها.

وأضاف أنه لم يكن هناك جدول أعمال للنقابة، وتم عقد اجتماع أسفر عن خفض رسوم الترشح للانتخابات نقابة المهن الموسيقية، إلى 3 آلاف جنيه رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة، و5 آلاف لمقعد النقيب العام.

انتخابات نقابة الموسيقيين السابقة

وأجريت انتخابات نقابة المهن الموسيقية يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي الإسكندرية لمسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور، وطنطا، والمحلة، وشبين الكوم، وبنها، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر.

وكان مصطفى كامل، فاز يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، بمقعد نقيب المهن الموسيقية، حيث جاءت النتائج كالتالي: (1889 إجمالي الأصوات، 1882 الصحيحة، 7 أصوات باطلة، مصطفى حلمي 623 صوتا، مصطفى كامل 1038 صوتا، شريف حمدي 179 صوتا، علاء سلامة 42 صوتا).