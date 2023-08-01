كاميرا 50 ميجابكسل.. شاومي تطلق Redmi 12 5G

أطلقت شركة "شاومي" الصينية سلسلة هواتفها الذكية ريدمي Redmi 12 في الهند، وهي التشكيلة التي تتكون من من Redmi 12 و Redmi 12 5G الداعم لشبكات الجيل الخامس.

طراز الـ 4G من شاومي ريدمي 12 رسمي بالفعل في العديد من من الأسواق الدولية في حين أن إصدار الـ 5G ظهر لأول مرة عالميًا في الهند فقط، لكن Redmi 12 5G ليس هاتفًا ذكيًا جديدًا بالكامل حيث تم أنه هو نفسه طراز Redmi Note 12R في الصين لكن تم تغيير اسمه مع الطرح العالمي.

إليك في السطور التالية كافة المواصفات لهذا الهاتف مع أسعاره في سوق الهند.

مواصفات سلسلة Redmi 12

يتميز كل من Redmi 12 و Redmi 12 5G بلغة تصميم وأبعاد ومقاييس متشابهة للغاية، كما إنها مزودة بلوحة خلفية زجاجية وإطار من البلاستيك، حتى المواصفات الفنية متطابقة تقريبًا. الاختلاف الرئيسي الوحيد بين الاثنين هو في المعالج.

ريدمي 12

تم تصميم الهواتف ريدمي 12 ليكون مع شاشة عرض حجم 6.79 بوصة بدقة وضوح 2460 × 1080 بكسل (FHD +) ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، توفر اللوحة ذروة درجة سطوع يبلغ 550 شمعة في المتر المربع.

تحت الغطاء ، يحتوي متغير 4G على معالج من ميدياتك شريحة Helio G88 SoC مقترنًا بوحدة تخزين eMMC. من ناحية أخرى ، يحتوي إصدار 5G على شريحة من كوالكوم وهي Snapdragon 4 Gen 2 من الجيل الثاني مقترنة بوحدة تخزين UFS 2.2. كلاهما يأتي مع ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x.

بالنسبة لإعداد الكاميرات، نجد الكاميرا الأساسية في الخلفية بدقة 50 ميجابكسل معها كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 8 ميجابكسل. يحتوي طراز 4G أيضًا على وحدة كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

تشمل الميزات الأخرى تغطية شبكة واي فاي مزدوجة النطاق ، و Bluetooth 5.3 ، و GNSS ، ووجود فتحة بطاقة MicroSD لزيادة مساحة التخزين، ومنفذ سماعة للأذن مقاس 3.5 ملم ، ومستشعر بصمة مثبت مدمج في زر التشغيل ، ومكبر الأشعة تحت الحمراء.

وبالنسبة لجزء البرمجيات، يعمل ريدمي 12 من خلال واجهة مستخدم MIUI 14 المستندة في عملها على نظام تشغيل Android 13 وتستمد الطاقة من وحدة بطارية مدمجة من ليثيوم بوليمر سعتها 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 18 وات.

تحمل سلسلة Redmi 12 بطاقات الأسعار التالية في الهند.

أسعار ريدمي 12

4 جيجابايت + 128 جيجابايت - 9999 روبية

6 جيجابايت + 128 جيجابايت- 11،499 روبية

هاتف Redmi 12 5G

4 جيجابايت + 128 جيجابايت - 11999 روبية

6 جيجابايت + 128 جيجابايت- 13،499 روبية

8 جيجابايت + 256 جيجابايت - 15499 روبية

سيتم طرح كلا الهاتفين الذكيين للبيع للجمهور اعتبارًا من 4 أغسطس الحاري من خلال كلا من متاجر أمازون Amazon India و Mi.com ومتاجر البيع بالتجزئة في الهند، متوفر بألوان الأسود والسيلفر والأزرق