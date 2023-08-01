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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو بتدور على موبايل شاومي وإنت داخل الجامعة.. أفضل موبايلات Xiaomi في السوق

أفضل موبايلات Xiaomi
أفضل موبايلات Xiaomi في السوق

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة أصبحت تتجه أنظار الكثير من الطلبة لشراء هواتف ذكية، ويفضل الكثيرون هواتف شاومي نظرا لما تتمع به من قدرات كبيرة في الكاميرا والشاشة وأيضا مع معالج قوي يقدم أداء سلسا وسريعا مع بطارية كبيرة، والتي تعد خيار رائعا للشراء عند دخول الجامعة. 

 

ونعرض عددا من أفضل هواتف شاومي المميزة التي يمكن شرائها للجامعة، والتي تم إطلاقها خلال العام الحالي، حيث تتنافس مع عدد من أفضل هواتف الأندرويد في العالم نظرا لإمكاناتها القوية، كما أنها تتوفر بسعر أرخص من بعض الهواتف الأخرى.   

 

هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro

وجاء بشاشة قياس 6.73 بوصة من نوع  LTPO OLED مع معدلات تحديث متغيرة من 1-120 هرتز في الثانية، ودقة 3200 × 1440 بكسل، وجودة  2K ،  مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Gorilla Glass Victus ، ودعم لتقنيات + HDR10 ، و Dolby Vision، و 3 كاميرات خلفية دقة 50 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

 

ويعمل بمعالج من نوع  Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512  جيجا بايت، مع بطارية 4820 مللى أمبير، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 واط، واللاسلكي بقوة 50 واط والذي يمكنه شحن الهاتف بنسبة 100 % في غضون 36 دقيقة.

 

هاتف شاومي Poco F5 Pro

وجاء بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع AMOLED بجودة +WQHD ودقة 3200 × 1440 بكسل، تدعم الشاشة معدل التحديث 120 هرتز، وحماية من نوع Gorilla Glass 5، وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع مستشعر Omnivision OV64B ، وكاميرا فائقة السرعة  بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو دقة 2 ميجابكسل، ويدعم إعداد الكاميرا  تقنية OIS + EIS ، وهي ميزة غير متوفرة على نطاق واسع على أجهزة Poco ، مع كاميرا أمامية بمستشعر 16 ميجابكسل مع تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل.

 

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 من الجيل الأول من شركة كوالكوم الأمريكية، مع 3 خيارات متنوعة  للتخزين وذاكرة الوصول العشوائي هي 8/256 جيجابايت و 12/256 جيجابايت و 12/512 جيجابايت، وبطارية سعة 5160 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 67 وات والشحن اللاسلكي بقوة 30 وات، ونظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم للسوفت وير  MIUI 14 .

 

هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus

وجاء بشاشة مقاومة للمياه والغبار قياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وطبقة حماية للزجاج من نوع Gorilla Glass 5.

 

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 200 ميجابكسل، بمستشعر HPX من سامسونج يدعم التقريب البصري OIS، متصلة بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويعمل بمعالج من نوع Dimensity 1080 من شركة ميديا تيك التايوانية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 و 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع  UFS 2.2، مع نظام التشغيل Android 13 ، وبطارية بقوة 4980 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات المدعوم بتقنية Hyper Charge مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0.

 

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