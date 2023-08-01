وزير الصحة: مهما عملنا لن نستطيع الوفاء بالمقابل المناسب للفرق الطبية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن الفريق الطبي ليس الطبيب فقط ولكن كل العناصر في المنظومة الطبية، موضحا أن هناك تميز في كل مكان في العالم للطبيب المصري.

وأضاف وزير الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أنه لكي تنجح المنظومة لا بد أن يكون الطبيب مدرب ومؤهل ويحصل على المقابل المادي والمعنوي لهذه الوظيفة.

وتابع وزير الصحة والسكان: "مهما عملنا لن نستطيع الوفاء بالمقابل المناسب للفريق الطبي، لانه يقدم الكثير والكثير".

وأشار خالد عبدالغفار ، إلى أن الكواد الطبية المصرية تعمل بقوة وباحترافية ومن الممكن أن يحدث خطأ ومن الصعب الوصول لمرحلة الرضاء الكامل.