سعر عيار 21 اليوم 2-8-2023

استقر أشهر أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 2-8-2023، ليسجل جنيه للبيع و 2153 جنيه للشراء وذلك بالنسبة سعر عيار 21

واستقر سعر الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء دون أي تغيير منذ مطلع الأسبوع الجاري في محلات الصاغة المختلفة.

عيار 24



سجل سعر عيار 24 اعلي الأعيرة الذهبية بقيمة نحو 2449 جنيه للبيع و 2461 جنيه للشراء.

عيار 18



وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية حوالي 1837 جنيه للبيع و 1845 جنيه للشراء

عيار 14



سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 1429 جنيه للبيع و 1435 جنيه للشراء

أوقية الذهب



ووصل سعر أونصة الذهب لنحو 67.17ألف جنيه للبيع و 76.524 ألف جنيه للشراء

الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17.144 ألف جنيه للبيع و 17.244 ألف جنيه للشراء

الجنيه كيلو الذهب



ووصل سعر كيلو الذهب نحو 2.45 مليون جنيه للبيع و 2.5 مليون جنيه للشراء

ثبات الأسعار العالمية



أكد هاني ميلاد رئيش شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، أن أسعار الذهب في مصر تشهد استقرارا في الأسعار للأسبوع الثالث على التوالي.

وأضاف “ميلاد”، أن أسعار الذهب لا تشهد تغييرا بصورة كبيرة وتتوافق مع الأسعار العالمية، لافتا إلى أن الأسعار الموجودة حاليا عادلة بالنسبة للأسعار في الوقت الحالي.

وتابع رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، أن الوقت الحالي فرصة قوية لشراء الذهب وخاصة مع استقرار نسبي في الأسعار حاليا، منوها بأن 2150 جنيها لجرام الذهب عيار 21 وسعر الجنيه الذهب 17200 جنيه.

وأكمل رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية، أن الذهب مخزون قيمة وملازم أمان ومن يريد سيولة يذهب للبيع، ومع الزمن ترتفع فيمة الذهب