ثروت الخرباوي: الإخوان يتاجرون في الأفيون والمخدرات والسلاح

أكد الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، أن الاخوان يتاجرون في المخدرات، وزراعة الافيون في افغانستان.



وأضاف ثروت الخرباوي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأخوان يتجارون فيها في بلاد غير مسلمة بهدف تحقيق ارباح على حد تفكيرهم.

خيرت الشاطر

وتابع الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، أن الأخوان يتجارون في السلاح، وغالبية القيادات الكبيرة في الاخوان احتضنتهم بريطانيا، لافتا إلى أن الإرهابي خيرت الشاطر كان يثق في الولايات المتحدة الأمريكية ومتأكد أنها ستساعده في اقامة حكومة موازية في مصر.



