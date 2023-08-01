خلف مول شهير| ثروت الخرباوي يكشف مكان السلاح في اعتصام رابعة الإرهابي

كشف الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، كواليس الاعتصام الإرهابي المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية في ميدان رابعة، مؤكدا أن أول شهيد كان ضابطا من رجال الشرطة المصرية بعد إطلاق الإخوان النار في فض رابعة.



وأضاف ثروت الخرباوي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أفرادا من الإخوان ارتدوا الأكفان حتى يظهر أمام الجميع بأن عدد من سقط في فض اعتصام رابعة كبير.



وتابع الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، أن خلف طيبة مول كان يخزن الأخوان الأسلحة من أنواع على مستوى عال.



وفي السياق نفسه أشار الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، إلى أن البوصلة كانت تنحاز للمصالح في اعتصام رابعة ولا تنحاز للحقيقة تماما.



