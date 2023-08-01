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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى: الإرهابي حازم أبو إسماعيل تاجر بالسلاح في اعتصام رابعة

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكّد الإعلامي أحمد موسى، أنّ الإرهابي خيرت الشاطر استعان بالغرب وأمريكا ضد مصر وأعلن أنهم لن يغادروا ميدان رابعة المسلح.

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أحمد موسى: جماعة الإخوان نفذت عمليات إرهابية ضد المصريين

أضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أنّ جماعة الإخوان الإرهابية كانت تخطط لاستمرار احتلال ميدان رابعة، واعترف الإرهابي صفوت حجازي في مداخلة هاتفية مع الإرهابي حازم أبو إسماعيل أنه يتاجر بالسلاح في اعتصام رابعة المسلح.

 

أوضح الإعلامي أحمد موسى، أنّ جماعة الإخوان الإرهابية تطاولت على الشيخ محمد حسان وغيره من رجال الدين الذين لم يوافقوا على أعمال الجماعة المحظورة، مشيرا إلى أنّ الدولة حاولت حل أزمة ميدان رابعة المسلح بشكل سلمي ولكن الإخوان أصروا على موقفهم.

 

تابع أحمد موسى، أنّ جماعة الإخوان الإرهابية رفضت فص الاعتصام سلميا، لأنها كانت تبحث عن السلطة ولا يهمها مصلحة الوطن، لافتا إلى أن الجماعة المحظورة انتهت للأبد وبلا عودة وعناصرها أصبحوا إرهابيون بقوة القانون.

 

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنّ الشعب المصري يرفض وجود جماعة الإخوان الإرهابية مرة أخرى، متابعتا: «لحظه بلحظة عشنا ما حدث في اعتصام رابعة المسلح، والدولة المصرية كانت رحيمة جدا مع جماعة الإخوان الإرهابية».

 

أشار أحمد موسى إلى أنّ محكمة النقض أيدت أحكام بالإعدام على قيادات إخوانية كانت تحرض على الإرهاب من غرفة عمليات الاعتصام المسلح، وتولى الإرهابي جهاد الحداد مهمة التحريض على مصر عبر الإعلام الغربي، بينما كانت غرفة عمليات رابعة تدير الاعتصام المسلح.

واختتم بالإشارة إلى أنّ جماعة الإخوان الإرهابية نفذت عمليات إرهابية ضد المصريين خلال السنوات الماضية ولم تتوقف، وما زالت تشن حملات تحريضية حاليا ضد مصر.
 

أحمد موسى خيرت الشاطر ميدان رابعة المسلح جماعة الإخوان الإخوان الإرهابية الشيخ محمد حسان

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