أحمد موسى: جماعة الإخوان نفذت عمليات إرهابية ضد المصريين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية نفذت عمليات إرهابية ضد المصريين خلال السنوات الماضية، مضيفا أن الشعب المصري يدرك جيدا حقيقية الإخوان واستطاعوا التفرقة بين المصريين.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن رجال الشرطة حرروا ميدان رابعة من احتلال الاخوان، متابعا أن جماعة الاخوان ضحت بالأطفال من أجل البقاء في السلطة.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن عناصر الاخوان خرجت من الممر الامن بميدان رابعة المسلح مرتدين نقاب وحلقوا الذقون، مستدركا أن الإخوان ادعت نزول سيدنا جبريل عليه السلام في مسجد رابعة.