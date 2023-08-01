أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية كانت تخطط لاحتلال رابعة العدوية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن منذ عشر سنوات كان التحريض والقتل من ميدان رابعة، مضيفا أن قيادات الجماعة الإرهابية كانوا يهددون الشعب المصري من ميدان رابعة.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإخوان عملوا دولة داخل دولة في رابعة، لافتا إلى أنهم روعوا السكان في محيط رابعة.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تمكنت من التخلص من هذا الإرهاب، لافتا إلى أن الإخوان الإرهابيين كانوا يريدونها دولة داخل دولة.



وأشار إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تخطط لاحتلال رابعة العدوية، ونقلت كل عناصرها لاحتلال رابعة، وقنوات الإخوان كانت تروج للأكاذيب والتحريض ضد الوطن.