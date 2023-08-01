شركة الإرهابي يوسف ندا أقامت مستوطنات لإسرائيل على أراضي فلسطين.. تفاصيل

كشف الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، عن أن شركة الإرهابي يوسف ندا أقامت مستوطنات لإسرائيل على أراضي فلسطين.



وأضاف ثروت الخرباوي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن جماعة الإخوان حاولت السيطرة على القضاء في العام الأول لحكمهم، وحاولت نشر عناصرها داخل القوات المسلحة والشرطة، ولكنهم فشلوا.



وتابع الدكتور ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر الإسلامي، أن الإرهابي حسن البناء مكن لأفكار القتل في عقول جماعة الإخوان الإرهابية، مستدركا أن الإخوان اتحلت الشوارع خلال اعتصام رابعة المسلحة.

