بطاريات يتم شحنها وأرخص من المولدات.. هكذا يواجه شعب نيجيريا أزمة انقطاع الكهرباء.. تجربة ملهمة يمكن تعميمها بالعالم

يبدو أن أفريقيا وتجاربها مع الفقر، ونقص الخدمات بما فيها خدمة توفير الكهرباء بالمنازل، سوف تكون ملهمة للعالم، وذلك مع بدء انتشار ظاهرة انقطاع الكهرباء مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، وفي نموذج يكشف كيف يستفيد العالم من تجارب القارة السمراء، رصدت صحيفة cnn الأمريكية، تجربة نجاح لشركة في دولة نيجيريا، استطاعت توفير بطارية يمكن تخزين الطاقة بها، وتعمل على تشغيل الأجهزة المنزلية من تلفزيون وأجهزة الكمبيوتر، والثلاجات لمدة 24 ساعة.

والملفت للنظر في تلك التجربة، هو اعتماد الشركة على شحن تلك البطاريات عبر الطاقة الشمسية، واستطاعت توفير خدمات تأجيرها، وكذلك خدمات إعادة شحنها لمن يشتريها، مما جعلها تجربة ناجحة وعملية داخل المجتمع النيجيري، خصوصا وأن تكلفة الإنارة داخل المنازل عبر تلك البطارية تعد أرخص من مولدات الكهرباء المنتشر استخدامها بالدولة القابعة في الغرب الأفريقي، وذلك وفقا لما نشرته الصحيفة الأمريكية.

92 مليون شخص بلا كهرباء في نيجيريا

على الرغم من أن نيجيريا لديها احتياطيات هائلة من الطاقة، إلا أن أكثر من 92 مليون شخص في البلاد يعيشون بدون كهرباء، وذلك وفقًا لما رصدته وكالة الطاقة الدولية، حيث يتعين على أولئك الذين تم توصيلهم بشبكة الكهرباء أن يتعاملوا مع انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، والذي يكلف البلاد 28 مليار دولار سنويًا - ما يقرب من 2 ٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

ونتيجة لذلك، يعتمد العديد من النيجيريين على البنزين والديزل لتزويد المولدات التي تشغل منازلهم وشركاتهم بالطاقة، ولكن المولدات صاخبة ومكلفة وتلوث الهواء، وكذلك كان نقص الوقود قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية النيجيرية الأخيرة وزاد من صعوبة تشغيل المولدات، وهو الواقع المرير الذي جعل الكثيرون يفكرون في حلول لتلك الأزمة.

بطاريات خفيفة تعمل بالطاقة الشمسية

تجربة النجاح التي رصدتها الصحيفة الأمريكية، يقدم فيها رجل الأعمال ألوجبينجا ألوبانجو بديلاً لتلك المولدات، وحلا لأزمة الكهرباء داخل البلد الأفريقية، حيث تؤجر شركته Reeddi بطاريات صغيرة وخفيفة الوزن تعمل بالطاقة الشمسية تسمى "Reeddi Capsules" يمكنها تشغيل الأجهزة بما في ذلك أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والثلاجات.

وكان ريددي أحد المرشحين النهائيين لجائزة الأمير ويليام إيرثشوت، والتي تعترف بالجهود الطموحة لإصلاح المشكلات البيئية، وقال أمير ويلز في بودكاست إن "الكبسولة سيكون لها تأثير كبير على المجتمعات التي يكون فيها فقر الطاقة مشكلة كبيرة".

وأضاف: "وكذلك تعتبر كبسولات Reeddi مجرد مثال واحد على كيفية مساعدة الطاقة الشمسية في تزويد أجزاء من إفريقيا بالطاقة خارج الشبكة ، أو تفتقر إلى الكهرباء الموثوقة، فقد طورت شركة Youmma البرازيلية ثلاجة تعمل بالطاقة الشمسية بنظام الدفع عند الاستخدام ، ويتم تسويقها في المتاجر كطريقة للحفاظ على المنتجات طازجة لفترة أطول".

"شعرت بأنني مضطر لفعل شيء ما"

نشأ أولوبانجو في نيجيريا ويقول إنه أثناء دراسته للهندسة في جامعة إبادان، كان يضطر غالبًا إلى العمل في مهامه أثناء مواجهة انقطاع التيار الكهربائي، كطالب دراسات عليا، درس في جامعة تورنتو في كندا، وأضاف أولوبانجو: "لأول مرة في حياتي ، حصلت على الكهرباء ، ورأيت إنتاجيتي تتضاعف أربع مرات.

ويكمل صاحب الشركة النيجيرية، حديثه عن الظروف التي دفعته للتفكير بتلك الشركة، ويقول: "لقد كان في كثير من الأحيان، عند الاتصال بالعائلة والأصدقاء بالعودة إلى الوطن ، تنقطع قوتهم ، مما يبرز عدم المساواة في الطاقة، وبما أن لدي فهم عميق للمجتمع، شعرت بأنني مضطر لفعل شيء ما".

أغلى من الكهرباء ولكن أرخص من المولد

ويمكن شراء كبسولات ريددي مع الألواح الشمسية الخاصة بها مقابل 199000 نايرا نيجيرية (حوالي 430 دولارًا) أو تأجيرها من "متاجر الأم والبوب" لمدة 24 ساعة مقابل حوالي 50 سنتًا، يتم شحنها باستخدام الألواح الشمسية التي يديرها ريددي، ويقول أولوبانجو إن بطارية واحدة يمكنها تشغيل التلفزيون لمدة خمس ساعات تقريبًا ، أو مروحة بقدرة 15 وات لمدة 15 ساعة، ورغم أن هذا يجعله أكثر تكلفة بكثير من استخدام الكهرباء الرئيسية، لكنه غالبًا ما يكون أرخص من تشغيل مولد.

ويقول جويل جيويل ، تاجر في ولاية أوغون ، إنه يستخدم الكبسولة في معظم الأيام لشحن جهاز الكمبيوتر المحمول والهاتف، وبدون ذلك ، يضطر إلى الاعتماد على مولده أثناء انقطاع التيار الكهربائي المنتظم، وأضاف: "في بعض الأحيان لا نحصل (حتى) على إمدادات الطاقة لمدة ساعتين، ومجيء ريدي هو نوع من الرد على الصلاة."

متوفرة في نيجيريا فقط

وبحسب الصحيفة الامريكية، فحاليًا ، البطاريات متوفرة فقط في نيجيريا ، حيث يقول أولوبانجو إن أكثر من 1600 شخص يستخدمونها ، لا سيما في ولاية لاغوس وأوغون، ولكن في جميع أنحاء القارة ، هناك أكثر من 600 مليون شخص يفتقرون إلى الكهرباء، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، وقد أعربت المنظمات في دول مثل أوغندا وغانا وجنوب إفريقيا عن اهتمامها بكبسولة ريددي، لذلك سنبذل قصارى جهدنا لتحسين ما لدينا في نيجيريا قبل أن نوسع نطاقه ليشمل ذلك الجزء الأوسع من إفريقيا.

وReeddi ليست الشركة الوحيدة التي تقدم حزم بطاريات كبديل للمولدات، حيث تقوم شركة Mobile Power التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها بتأجير بطاريات في دول مثل نيجيريا وزامبيا وغانا، وتقول أنيتا أوتوبو، كبيرة مديري منظمة الطاقة المستدامة للجميع - وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تحسين الوصول إلى الطاقة - إن شركات مثل ريددي هي من المساهمين الرئيسيين في الحد من عجز الوصول في نيجيريا.

التحدي الأكبر

لكن أنيتا أوتوبو تضيف، أنه إذا أرادت Reeddi توسيع نطاق أعمالها ، فستحتاج إلى جعل إيجارات البطاريات أرخص أو زيادة قدرة كل نظام، لتمكين النيجيريين من الحصول على قيمة مقابل المال عند شراء مثل هذه الأنظمة.

وبالنسبة لشركة Olubanjo ، يتمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركة في مواكبة الطلب، حيث يستغرق إنتاج كل دفعة من البطاريات من ثلاثة إلى أربعة أشهر، ولكنه واثق من أن ريدي يمكن أن يكون له تأثير أوسع، وقال: "الهدف هو جعل المستقبل (أكثر إشراقًا) لكثير من النيجيريين والأفارقة".