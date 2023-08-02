خلال حملة تفتيشية| ضبط 26 مخالفة متنوعة على منافذ البيع بمدينة القصير

نفذت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، بالتنسيق مع إدارة التموين ومكتب الصحة، حملة تفتيشية على منافذ بيع السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، بالاستمرار في الحملات التفتيشية على الأسواق بصفة مستمرة، لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، ومراجعة الإعلان عن الأسعار بكل منفذ.

أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 6 محال تدار بدون رخصة نشاط، و5 محال إشغال بدون ترخيص، وتحرير 8 محاضر شهادة صحية، و2 عدم إعلان أسعار، و3 نظافة عامة، و2 محضر إعدام ألبان وزبادي ومخبوزات وعصائر وجبن ومواد غذائية متنوعة.

وفى سياق اخر نفذت إدارة الطب البيطرى بمدينة القصير، بالتعاون مع قسم البيئة بالوحدة المحلية، اليوم الثلاثاء، حملة رش وتطهير الزرايب لحماية الماشية من الأمراض، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين.

جاء ذلك فى إطار توجيهات عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة تكثيف حملات التطهير وتفعيل عمل الجهات الخدمية، وتعليمات اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، بالمتابعة المستمرة للخدمات المقدمة للمواطنين.