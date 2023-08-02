السم في العسل .. اليوتيوبر إيمان صبحي تروّج للتطبيع وتناصر الصهيونية |فيديو

نشرت صفحة “افضحوهم" فيديو يوضح حقيقة اليوتيوبر الشهيرة إيمان صبحى بترويجها للتطبيع ومناصرة الصهيونية عبر محتواها الخادع الذي يعتبره البعض ثقافيًا على السوشيال ميديا.

وتقدّم إيمان صبحي محتوى يبدو ثقافيًا على السوشيال ميديا، وتخرجت في كلية الإعلام عام 2016 ثم أتيحت لها الفرصة برحلة لألمانيا ثم عادت لتحكي لنا ما وجدته هناك من سلوكيات وأخلاقيات لا تلائم المجتمع المصري.



وفي عام 2020 انضمت إلى صانع المحتوى الإسرائيلي ذو الأصول الفلسطينية "نصير ياسين" في برنامج "Nas Daily" وهو يعتبر أحد أهم البرامج التطبيعية التي بدأت في عام 2016 ويقدمها الصهيوني “نصير ياسين” والتي تدعو بشكل مباشر وغير مباشر للتطبيع مع الكيان المحتل.

علي الرغم من تعرضه للهجوم الشديد من الجمهور العربي لما يشجع عليه من أفكار تدعو للسلام مع إسرائيل تحت مسمى "التعايش السلمي"، بالإضافة مناداة بالتطبيع والسلام بين العرب وإسرائيل عبر محتواه إلا أن إيمان قررت الاستمرار معه لمدة عشرة أشهر ووصفه بأنه صانع محتوي بالنسبة لها.

ثم انفصلت عنه واستكملت في نشر برنامجها الخاص "ماذا لو" عبر صفحتها على الفيس بوك، بل وأصبحت تسير علي نفس طريقته وأفكاره حتي طريقة الإخراج وطريقة عد الحلقات بطريقة العد العكسي وتصوير المشاهد التمثيلية .

وأصبحت تروج لأكاذيب باعتبارها حقائق غير قابلة للنقاش، وتتبني أفكار جماعة الإخوان الإرهابية ووصفها لثورة ٢٣ يوليو وتحرك المصريين للتخلص من حكم الإخوان وخروجه في ثورة شعبية يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣ بأنه انقلاب عسكري، بالإضافة إلي تحريضها للإضراب عن الطعام والتشجيع علي الإطلاق وتمرير أهداف لصالح جماعة هدفها نسب الحضارة لغير المصريين مثل الأفروسنترك.