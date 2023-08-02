عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

السم في العسل .. اليوتيوبر إيمان صبحي تروّج للتطبيع وتناصر الصهيونية |فيديو

اليوتيوبر إيمان
اليوتيوبر إيمان صبحي

نشرت صفحة “افضحوهم"  فيديو يوضح حقيقة اليوتيوبر الشهيرة  إيمان صبحى بترويجها للتطبيع ومناصرة الصهيونية عبر محتواها الخادع الذي يعتبره البعض ثقافيًا على السوشيال ميديا.

وتقدّم إيمان صبحي محتوى يبدو ثقافيًا على السوشيال ميديا، وتخرجت في كلية الإعلام عام 2016 ثم أتيحت لها الفرصة برحلة لألمانيا ثم عادت  لتحكي لنا ما وجدته هناك من  سلوكيات وأخلاقيات لا تلائم المجتمع المصري.


وفي عام 2020 انضمت إلى صانع المحتوى الإسرائيلي ذو الأصول الفلسطينية "نصير ياسين" في برنامج "Nas Daily" وهو يعتبر أحد أهم البرامج التطبيعية التي بدأت في عام 2016 ويقدمها الصهيوني “نصير ياسين” والتي تدعو بشكل مباشر وغير مباشر للتطبيع مع الكيان المحتل.

علي الرغم من تعرضه للهجوم الشديد من الجمهور العربي لما يشجع عليه من أفكار تدعو للسلام مع إسرائيل تحت مسمى "التعايش السلمي"، بالإضافة مناداة بالتطبيع والسلام بين العرب وإسرائيل عبر محتواه إلا أن إيمان قررت الاستمرار معه لمدة عشرة أشهر ووصفه بأنه صانع محتوي بالنسبة لها.

 ثم انفصلت عنه واستكملت في نشر برنامجها الخاص "ماذا لو" عبر صفحتها على الفيس بوك، بل وأصبحت تسير علي نفس طريقته وأفكاره حتي طريقة الإخراج وطريقة عد الحلقات بطريقة العد العكسي وتصوير المشاهد التمثيلية .

وأصبحت تروج لأكاذيب باعتبارها حقائق غير قابلة للنقاش، وتتبني أفكار جماعة الإخوان الإرهابية ووصفها لثورة ٢٣ يوليو وتحرك المصريين للتخلص من حكم الإخوان وخروجه في ثورة شعبية يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣ بأنه انقلاب عسكري، بالإضافة إلي تحريضها  للإضراب عن الطعام والتشجيع علي الإطلاق وتمرير أهداف لصالح جماعة هدفها نسب الحضارة لغير المصريين مثل الأفروسنترك.

 

إيمان صبحي التطبيع مع اسرائيل الحملات الصهيونية اليوتيوبر ايمان صبحي صانع المحتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلام نهائي| حقيقة انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

اخترتك لأكون سعيدة.. طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشاب جديد

الزمالك يرد على صفقة إمام عاشور بصفعة مدوية للأهلي

اتضحك عليها.. قصة طالبة ثانوية عامة تغيرت نتيجتها من 98% لـ67%

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

تنسيق الجامعات 2023.. تعليمات مهمة لحصول الطالب على كليات القمة

خبير يحذر من تأثير زلزل إريتريا على سد النهضة وعلاقته بمصر والسودان

لن يدفع الفلوس.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن سداد كهربا لغرامة الزمالك

ترشيحاتنا

الصباحي: كلاتنبرج طالبنا بإعلان انتماءاتنا.. وهذا السبب وراء رحيله عن مصر

دعاء الحر الشديد وما يقال لرفع البلاء؟.. كلمات تخفف غليان الجو

أبرزها المدافع|5 أسلحة تعرّضك لعقوبة تصل للمؤبد وغرامة 20 ألف جنيه بالقانون

اختشوا| رد ناري من «القيعي» بشأن إفساد العلاقات مع المغرب بعد واقعة الشحات

سعر الذهب اليوم 2-8-2023

السم في العسل .. اليوتيوبر إيمان صبحي تروّج للتطبيع وتناصر الصهيونية |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض خطيرة تشير للإصابة بـ الكبد الدهني عند الأطفال

طريقة عمل عجة البيض بالخضرة| بمذاق لا يقاوم

بفستان لافت.. فيفي عبده تبهر متابعيها عبر إنستجرام بإطلالتها في الساحل |شاهد

3 عوامل غير متوقعة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول| تفاصيل

فيديو

100 قلم على وشك..هجوم على وجدي العربي لشماتته في وفاة ابن حسن يوسف

سرق جمهوري وباع عربيتي ..والد الشيف بوراك يثير الجدل من جديد حول اتهامات ابنه له

عاجل .. قرار هام من وزير التعليم بشأن تظلمات الثانوية العامة

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ