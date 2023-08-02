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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الاحتفاظ بالرقم السري.. نصائح مهمة من التعليم العالي لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات|فيديو

التنسيق للجامعات
التنسيق للجامعات

أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة الإطلاع على البيان الرسمي الصادر من وزارة التعليم العالي والذي حدد ملامح المرحلة الأولى من حيث الحد الأدنى للمجموع و المدة الزمنية المخصصة لها وطريقة التقديم.

ناشد "عبد الغفار" خلال تصريحات تلفزيونية، الطلاب بضرورة الإطلاع على  الحملة الإعلامية للمركز الإعلامي للوزرة والتي قدم من خلالها عدد من الأدلة الإرشادية، والفيديوهات، ودليل عن الأخطاء الشائعة التي حدثت في الأعوام الماضية. 

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  على أن الأدلة والفيديوهات منشورة على  الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والموقع الالكتروني للوزارة.

وأكد عبدالغفار على ضرورة الاحتفاظ بالرقم السري وعدم التفريط به لان بعض الطلاب تم تغير رغباتهم دون علمهم بسبب التفريط في الرقم السري،  فضلا عن التشاور مع الأسرة، موضحا أن امكانية تعديل الرغبات أكثر من مرة وحتى انتهاء وقت غلق المرحلة الاولي.

وطالب عبدالغفار أولياء الأمور بترك الحرية لأبنائهم في اختيار التخصص الذي يتناسب مع رغباتهم وامكانياتهم وعدم استخسار المجموع مشيرا إلي  أن حب الطالب لتخصصه سيمكنه من التفوق والوصول إلي مرحلة الابداع والابتكار.

أكد أن منظومة التعليم العالي اختلفت عن الماضي كثيرا وتستطيع استيعاب جميع الخريجين من الثانوية العامة والمعاهد الفنية والشهادات المعادلة حيث تضم 92 جامعة (اهلية وحكومية) ، و175 معهد عالي. 


عدد من البرامج الدراسية الجديدة التي تناسب متطلبات سوق العمل

واقترح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن  يطلع الطلاب على المواقع الإلكترونية للكليات بالجامعات الحكومية فهناك عدد من البرامج الدراسية الجديدة التي تناسب سوق العمل وتساعد الطالب في الالتحاق في وظيفة مناسبة بعد التخرج حتى في كليات العلوم الانسانية والاجتماعية، لافتًا إلى أن أسماء الكليات لم يتغير وانما لوائح الكليات تغيرت وتم إضافة برامج دراسية جديدة مختلفة تماما عن اللوائح التقليدية. 

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