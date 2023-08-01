متطلبات سوق العمل.. التعليم العالي: إقبال من الطلاب على التخصصات التكنولوجية

أكد أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني والتكنولوجي، أنه هناك إقبال من الطلاب على التعليم التكنولوجي.

وقال أحمد الصباغ في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" نشهد توسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية ".

وأضاف أحمد الصباغ :" الجامعات التكنولوجية توفر تخصصات دراسية تتناسب مع متطلبات سوق العمل سواء في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة ".

وتابع أحمد الصباغ :" لدينا تخصصات بينية يتم توفيرها في الجامعات المصرية والجامعات التكنولوجية ومنها برامج الميكاترونيكس ".

واكمل احمد الصباغ:" نراعي توفير برامج دراسية في الجامعات المصرية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل".