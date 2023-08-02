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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من أجل سفرة غير تقليدية.. أسرار طبق السلمون بالعسل والمستردة

سمك
سمك

يعد طبق سمك السالمون بالعسل والمستردة من الأطباق المميزة وغير التقليدية والشهية التى تقدم كطبق رئيسى على مائدة الطعام إلى جانب أنه غني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات والدهون الصحية ومن الأطباق الخفيفة على المعدة وملئ بالعناصر الغذائية والصحية للجسم، ونقدم لك طريقة عمل سمك السالمون بالعسل والمستردة

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مقادير سمك السالمون بالعسل والمستردة

4 شرائح من فيليه سمك السلمون
2 ملعقة كبيرة مستردة
2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة
1 ملعقة كبيرة عسل
3/4 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1/4 كوب بقسماط
1/4 كوب جوز مفروم
2 ملعقة صغيرة بقدونس مفروم 
1 ليمون للتقديم


خطوات التحضير:

اخفقي فى وعاء صغير كلا من المستردة العسل والزبدة المذابة ونصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود واتركيهم جانباً .

وفى وعاء آخر قلبي الجوز مع البقسماط والبقدونس فى حال استخدامه وربع ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود .

ضعى شرائح سمك السالمون فى صينية مبطنة بورق الألومنيوم ( لسهولة التنظيف )ومدهونة بالزيت ثم وزعى على سطح كلا منهما بالتساوى خليط العسل والمستردة .

أيضا وزعى فوق شرائح السمك خليط البقسماط والجوز بالتساوى مع الضغط قليلا حتى يلتصق بالسمك .

ضعى السمك فى الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة 450 فهرنهايت لمدة 7 : 10 دقائق أو أكثر إعتماداً على حجم السلمون  يمكنكِ أيضا تغطيته بورق ألومنيوم وتركه فى الفرن مدة أطول .

قدمى السمك مع الليمون وهو ساخن أو فى درجة حرارة الغرفة واستمتعى بمذاقه اللذيذ .

السمك السالمون مقادير السمك الجوز الليمون

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