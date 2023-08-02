رئيس الوزراء الكندي يعلن انفصاله عن زوجته صوفي .. تفاصيل

انفصل رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن زوجته صوفي حيث وقعا اتفاقًا قانونيًا، حسبما قال مكتبه في بيان اليوم الأربعاء.

وأضاف المكتب في بيان صادر عنه "لقد عملا لضمان اتخاذ جميع الخطوات القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بقرار انفصالهما وسيواصلان القيام بذلك للمضي قدمًا".

ويمثل هذا النبأ نهاية زواج ترودو وصوفي الذي دام 18 عامًا، حيث تزوجا في أواخر مايو 2005، ولديهما 3 أطفال.

وأوضح البيان أنهما لا يزالان عائلة قريبة وصوفي ورئيس الوزراء يركزان على تربية أطفالهما في بيئة آمنة ومحبة ومتعاونة.

ولفت إلى أن العائلة ستكون سويًا في إجازة بدءًا من الأسبوع المقبل، داعين الجميع إلى احترام خصوصياتهم.