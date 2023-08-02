لإنهاء حرب روسيا.. البابا فرنسيس لـ الغرب: «أي مسار تسلكون؟»

طرح البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، عدة أسئلة على الغرب حول جهوده لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا أثناء حديثه في حدث بالبرتغال.

ويزور البابا لشبونة في إطار زيارة تستغرق خمسة أيام يشارك خلالها في الاحتفالات باليوم العالمي للشبيبة وهو تجمع عالمي للشباب الكاثوليك.

وقال البابا خلال خطاب ألقاه بالمركز الثقافي في بيليم: “قد نسأل أوروبا: إلى أين تبحرون، إذا كنت لا تقدم للعالم مسارات السلام، وطرقا مبتكرة لوضع حد للحرب في أوكرانيا والعديد من الصراعات الأخرى في العالم التي تسبب الكثير من إراقة الدماء؟ أو مرة أخرى، لتوسيع النطاق: الغرب، على أي مسار تبحر؟”.

وفي وقت سابق من العام، أعلن البابا أن الفاتيكان كان جزءا من مهمة سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال الفاتيكان إنه أثناء رحلة إلى روما للقاء القادة الإيطاليين في مايو، التقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالبابا فرانسيس، حيث تحدث الاثنان عن الوضع الإنساني والسياسي في أوكرانيا الناجم عن الحرب المستمرة.

وخلال الاجتماع، أكد البابا “صلاته المستمرة” من أجل السلام وشدد على الحاجة إلى “لفتات إنسانية” تجاه ضحايا الحرب.