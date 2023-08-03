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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سعيد مراد: المصري سيفوز على الأهلي في مباراة كأس مصر .. فيديو

صدى البلد

 


قال سعيد مراد لاعب المصري السابق، أن مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في بطولة كأس مصر في غاية الصعوبة على الفريقين.

وأضاف سعيد مراد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن نادي المصري تعاقد مع على ماهر لقيادة الفريق بعد خسارة الفريق بطولة كأس الرابطة، ستكون مباراة اليوم هي الأولي له في مشواره مع الأخضر وهي ما ستزيد صعوبة على فريق الأهلي، قال «علي ماهر يعرف قدرات لاعبي المصري ومواجهة الأهلي ليست صعبة».

وأشار سعيد مراد، إلى أن جمهور المصري ينتظر التتويج بكأس مصر لتعويض خسارة كأس الرابطة، قائلاً «كان أمر صعب أن يعود جمهور المصري حزينا بعد نهائي كأس الرابطة».

وواصل سعيد مراد، أن لديه ثقة في تحقيق المصري الفوز على الأهلي في مباراة اليوم قائلاً «متفائل بفوز المصري على الأهلي في مباراة كأس مصر».
https://www.youtube.com/watch?v=UlKmBotT-dM

الأهلي والمصري الاهلي والمصري البورسعيد بطولة كأس مصر

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