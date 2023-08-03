زينة تخطف الأنظار في أحدث ظهور| شاهد

حرصت الفنانة زينة، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وتألقت زينة في الصورة بإطلالة جريئة مرتدية فستان باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون الأحمر في الشفاه. نالت إعجاب متابعيها.



وعلي صعيد أخر تصدرت الفنانة زينة مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت ضيفة في برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر مع الإعلامي عمرو أديب.

خطفت زينة الأنظار في الحلقة بإطلالة راقية وأنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالنقوشات الراقية ذات الألوان الهادئة، مما كشف عن رشاقتها.