رياضيّة صوماليّة تسجّل رقماً قياسيا كـ "أبطأ عداءة 100 متر"

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، رياضيّة صوماليّة تسجّل رقماً قياسيا كـ"أبطأ عداءة 100متر" وتثير السخرية.

ووفقا للتقرير، تم إيقاف مدرب ألعاب القوى الصومالي عن العمل بعد أن انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي لعدّاءة غير كفوءة، كان قد احتاجت إلى 22 ثانية تقريباً لإنهاء سباق الـ100 متر الدولي في الصين.

حصدت نصرة أبوكار علي، البالغة من العمر 20 عاماً، المركز الأخير في دورة الألعاب الجامعية العالمية في تشنغدو بالصين، يوم الثلاثاء، بعد أن استغرقت ما يقارب ضعف المدّة التي استغرقتها الفائزة، البرازيلية غابرييلا موراو.