فرج عامر يطالب بتطبيق قواعد اللعب النظيف | تفاصيل

انتقد فرج عامر رئيس نادي سموحة أندية الدوري العام المصري عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب فرج عامر : بدون تطبيق نظام اللعب النظيف على أندية الدوري العام المصري من الصعب جدا أن ينصلح حال كرة القدم المصرية.

وعلق فرج عامر على مباراة النصر السعودي والزمالك اليوم عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب فرج عامر : مباراة النصر السعودي والزمالك في البطولة العربية أيا كانت النتيجة فإني أرى أنها بمثابة تسونامي رياضي مصري أو سعودي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق النصر السعودي المقرر لها اليوم الخميس في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للبطولة العربية.