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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

15 دقيقة.. الشناوي ينقذ مرمى الأهلي وخناقة بين محمد هاني ولاعب المصري

صدى البلد

انقضت 15 دقيقة من الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري بالتعادل السلبي في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.

بدأ المصري البورسعيدي اللقاء بضغط هجومي قوي على دفاع الأهلي ومرمى محمد الشناوي، ووصل للمرمى أكثر من مرة.

وفي كرة مباغتة في الدقيقة 4 من عمر المباراة وصل مروان حمدي مهاجم المصري وسدد كرة رائعة على مرمى الشناوي ولكن تمكن الشناوي من إبعادها عن المرمى ببراعة.

وفي الدقيقة 10 من عمر المباراة، اشتبك محمد هاني مع أحد لاعبي المصري البورسعيدي ودفع هاني اللاعب بقوة داخل ارض الملعب امام أعين حكم المباراة الذي أشهر البطاقة الصفراء في وجه هاني.

وضمت التشكيلة الأساسية للنادى المصري كل من :

محمود جاد  لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، محمد دبش   ،  عمرو موسى ،  حسين السيد  لخط الدفاع ، ايزي ايميكا  ، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ،  اسلام عطية ، الياس الجلاصي ، عمرو السعداوي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد مروان حمدي  .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - علي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو.
خط الهجوم: محمود عبد المنعم «كهربا».

الأهلى الأهلي والمصري المصري البورسعيدي بطولة كأس مصر

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