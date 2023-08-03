مصطفى بكري: حروب الشائعات مستمرة ضد الدولة وتحاول استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حروب الشائعات مستمرة ضد الدولة وتحاول استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لمحاولة الوقيعة بين الشعب المصري والقيادة السياسية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن "كل مصري وطني شريف ممكن يزعل من بلده، لكن دائما ما يحافظ على أمنها واستقرارها وجيشها وشرطتها، لكن من بالخارج لا يفهمون هذه الأمور".

لا تخص مصر وحدها

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه نعترف أن هناك مشكلات وأوضاع صعبة، وأزمة خاصة بالعملة الصعبة، لكن هذه الأزمات عالمية وإقليمية ولا تخص مصر وحدها"، معلقا “، هذه الدولة تم إنقاذها وبناءها بعدما كانت ستدخل نفقا مظلما”.