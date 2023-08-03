والدك لم يحسن تربيتك.. رسالة قوية من مصطفى بكري لـ وجدي العربي

استنكر الإعلامي مصطفى بكري، تصريحات الإخواني وجدي العربي عن وفاة نجل الفنان حسن يوسف، معلقا “تعمد أن يجرحه في لحظة ألمه، ماذا فعل حسن يوسف حتى تشمتوا فيه هذه الشماتة التي لا تمت لدين ولا أخلاق”.

وقال مصطفى بكري، خلال، تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه "لن ننسى شماتتكم في موت الشهداء الأبطال رجال الجيش والشرطة، لن ننسى فرحتكم باستشهاد المستشار هشام بركات، والبطل أحمد المنسي وغيرهم، أنتم حاقدون لا تعرفون طريقا للقيم والأخلاق، ولا تعرفون ديننا الحنيف".

تعدوا كل القيم والثوابت

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن والد وجدي العربي لم يحسن تربيته، لا أعرف كيف نعتذر للفنان المبدع حسن يوسف، هؤلاء تعدوا كل القيم والثوابت.