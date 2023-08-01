مصطفى بكري يقدم طلب إحاطة بشأن حرمان المعلمات الحوامل وصاحبات الوزن الزائد من استلام العمل

بعد اجتيازهن مسابقة الـ30 ألف معلم..

أعلن مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة الى المستشار حنفي جبالي، موجها إلى كلا من، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم؛ لعقد جلسة عاجلة للجنة؛ للرد على طلب الإحاطة، من جانب الحكومة، بشأن مسابقة الـ 30 الف معلم (مرحلة أولى).

حرمان الحوامل من عقود العمل

وأكد “بكري” في طلب الإحاطة الخاص به، أنه صدر قرار من وزير التربية والتعليم، تم بمقتضاه تأجيل المتقدمات من السيدات الحوامل وأصحاب الوزن الزائد، لحين الانتهاء من الظروف الخاصة بهن، وهو أمر ترتب عليه حرمان الآلاف من المتسابقات من توقيع عقود العمل، على الرغم من أن هذه الظروف لا تعيق عملهن بأي حال من الأحوال، كما أنهن اجتزن الامتحان الخاص بالتنظيم والإدارة، والتدريب التربوي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المتسابقات السيدات الحوامل وآخريات غيرهن، فوجئن بمنعهن من استكمال باقي الإختبارات.