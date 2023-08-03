مجموعة الزمالك.. الشباب يتأهل لربع نهائي كأس الملك سلمان بفوزه على المنستيري

تأهل فريق الشباب السعودي إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية”، وذلك بفوزه على الاتحاد المنستيري التونسي بهدف دون مقابل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق الأرجنتيني إيفر بانيجا في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، ليهدي فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الشباب لـ 7 نقاط قي صدارة المجموعة الثالثة، فيما تجمد رصيد الاتحاد المنستيري عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

وبذلك ضرب الشباب موعدًا مع الوحدة الإماراتي في دور ربع النهائي.