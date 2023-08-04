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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد حفل خطوبتها.. 10 صور لابنة تامر هجرس تثير الجدل بجمالها

صدى البلد

شارك تامر هجرس جمهوره  عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على انستجرام  صورا من خطوبة ابنته  التي أقيمت في أجواء عائلية.

 

وظهر تامر هجرس مع ابنته وهو يحتضنها وكتب معلقا: "الله حافظ"، كما نشر صورة أخرى مع زوجته وابنتيه وخطيب تمارا.

 

وظهرت ابنة تامر هجرس بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية جمبسوت باللون الابيض وهو ما جعل اطلالتها انيقة.


 ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


وتتميز ابنة تامر هجرس باطلالاتها الانيقة الجريئة التى تثير الجدل حولها ، ومن الناحية الجمالية تعتمد علىوضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا .

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صورها..

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ابنة تامر هجرس إطلالة انيقة تامر هجرس حفل خطوبته حفل خطوبتها خطوبة ابنته

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