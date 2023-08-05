برلماني: مصر شهدت نقلة صحية حقيقية.. وإطلاق مبادرات لتحسين حياة الناس

قال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن استمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر، تؤكد مدى اهتمام الرئيس بالمواطن المصري.

وأشار "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن المواطن المصري أولوية قصوى للدولة، ويتضح ذلك من خلال توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية، ورفع كفاءة المشروعات الموجودة، وتقديم العديد من المبادرات الرئاسية الصحية التي ساهمت في القضاء على أمراض كثيرة، مما يؤكد أن النهوض بالإنسان أولوية قصوى للدولة في جميع المجالات.

وتابع عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل دائما على تحسين المنظومة الصحية في مصر، ووصول خدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاءالجمهورية، وزيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً، لتحسين حياة المواطنين ودعمهم صحياً ومعنويا"، مؤكدا أن مصر شهدت نقلة صحية حقيقية طوال السنوات الماضية، من تطوير مستشفيات وبناء أخرى، وشراء أجهزة حديثة لعلاج كافة الأمراض، وزيادة عدد أسرّة الرعاية المركزة، والقضاء على قوائم الانتظار، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وغيرها من إنجازات في المجال الصحي.

وأكد النائب رفعت شكيب، أن الرئيس السيسي يعمل بكل جد واهتمام لتحسين الحياة الصحية للمواطن، ومنها إطلاق المبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على قدم وساق لسرعة إنجاز عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي وغيرها من القطاعات المختلفة.