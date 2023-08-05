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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بطريقة ساخرة.. مقطع فيديو لعروس مصرية تحي والدها وتشكره

بطريقة ساخرة .. مقطع
بطريقة ساخرة .. مقطع فيديو لعروس مصرية تحي والدها وتشكره

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع ليحظى بملايين المشاهدات الكثير من الجدل لدى رواد مواقع التواصل الأجتماعي 

فقد ظهرت في مقطع الفيديو الذي تداوله رواد السوشيال ميديا عروس مصرية تحي والدها وتشكره بطريقة ساخرة.

وقد شكرت العروس كلا من والدتها ووالدها متمنية رضاهم عنها وأن يظلوا يدا واحدة ومترابطين طوال العمر لتنهي كلامها بحبوووووووووووووكككككككككم
 

أما عن تعليقات رواد السوشيال ميديا فقد جاء ت أغلبها مستنكرة لطريقتها فيما أشاد البعض بعفويتها وطريقتها في التعبير عن شكرها وقد جاءت بعض التعليقات كالتالي “احنا ايام الاذاعه في المدرسه “العريس مبسوط بيكي”

يمكنك مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي :

مقطع فيديو رواد مواقع التواصل الإجتماعي رواد السوشيال ميديا عروس مصرية

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