عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولتون: الولايات المتحدة ستنسحب من الناتو إذا فاز ترامب في 2024

صدى البلد

أصدر مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون تصريحات قاسية ضد رئيسه السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة في 2024، دونالد ترامب، قائلًا إن الولايات المتحدة ستنسحب على الأرجح من الناتو إذا فاز ترامب بالانتخابات.

وفي مقابلة مع صحيفة ذا هيل يوم الخميس الماضي، انتقد بولتون السياسة الخارجية للرئيس السابق بعد مقال رأي كتبه في وقت سابق من هذا الأسبوع وصف سلوك ترامب بأنه "غير منتظم وغير عقلاني وغير منضبط".

وقال بولتون: "دونالد ترامب ليس لديه فلسفة حقًا، كما نفهمها من الناحية السياسية.. إنه لا يفكر في اتجاهات السياسة عندما يتخذ القرارات ، وبالتأكيد في مجال الأمن القومي".

وكان بولتون، مستشار الأمن القومي لترامب في الفترة من أبريل 2018 إلى سبتمبر 2019، انتقد ترامب أيضًا لإرثه في السياسة الخارجية فيما يتعلق بالتحالف، قائلاً في المقابلة: "لقد هدد بوجود الناتو، وأعتقد أنه في ولاية ترامب الثانية، من شبه المؤكد أننا سننسحب من الناتو".

كما انتقد الجمهوريين الذين أشادوا بترامب لمواقفه في السياسة الخارجية. وأضاف: "أولئك الذين يدلون بهذه المزاعم حول ما فعله ترامب في ولايته الأولى لا يفهمون حقًا كيف وصلنا إلى الأماكن التي وصلنا إليها. لأن العديد من الأشياء التي يدينون بها الآن إلى ترامب، أراد أن يسير في الاتجاه المعاكس ".

وفي مقال رأي لبولتون نُشر يوم الثلاثاء، قال إن ترامب "يحتقر المعرفة" واتهمه "برؤية العلاقات بين الولايات المتحدة والأراضي الأجنبية، وخاصة خصومنا، على أنها مسائل شخصية بشكل فعال".

كتب بولتون: "من المرجح أن يرى القادة الأجانب، صديقًا أو عدوًا، على أنه جهل، وعديم الخبرة، ومتفاخر، ويشتاق إلى أن يكون أحد الأولاد الكبار وعرضة بشكل بارز للإطراء".

بولتون ترامب الناتو هيل ذا هيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

التعليم تنشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الآن

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

الشهادات أم الذهب والعقارات.. من الرابح أكثر بعد قرار المركزي برفع الفائدة؟

رسميا الآن| سعر الدولار مفاجأة بعد ساعات من قرار البنك المركزي غير المتوقع

إخماد حريق مبنى وزارة الأوقاف وقرار عاجل من محافظة القاهرة| صور

ترشيحاتنا

بريطانيا تحذر من مخاوف تضخم أسعار الغذاء بعد تضرر المحاصيل بسبب الطقس

حريق وزارة الأوقاف.. محافظ القاهرة يوجه بتشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى

الكيلو وصل 12 جنيها| أسباب ارتفاع أسعار البطاطس بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

إزاي تحافظ علي تكييف سيارتك في حر الصيف

نجم الأهلي كلمة السر.. بن شرقي يقترب من العودة لمصر براتب خرافي

وزير الأوقاف يحيل حريق الوزارة للنيابة العامة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس يوميا؟ مفاجأة

بالمايوه .. منة فضالي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

تفوق في شباك التذاكر العالمي.. معلومات عن فيلم باربي وحقيقة منع عرضه

احذره.. لهذه الأسباب نصاب بمشاكل القولون العصبي

فيديو

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

شاهد.. منى الشاذلي تكشف تفاصيل ظهورها في فيلم بيت الروبي

هل غدر الأهلي بـ سيد عبدالحفيظ بعد إقالته من منصب مدير الكرة|فيديوجراف

معلومات لأول مرة عن حب عمرو دياب الجديد.. من هي داليدا الخال؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

اﻟﻤﺰﻳﺪ