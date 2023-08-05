بولتون: الولايات المتحدة ستنسحب من الناتو إذا فاز ترامب في 2024

أصدر مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون تصريحات قاسية ضد رئيسه السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة في 2024، دونالد ترامب، قائلًا إن الولايات المتحدة ستنسحب على الأرجح من الناتو إذا فاز ترامب بالانتخابات.

وفي مقابلة مع صحيفة ذا هيل يوم الخميس الماضي، انتقد بولتون السياسة الخارجية للرئيس السابق بعد مقال رأي كتبه في وقت سابق من هذا الأسبوع وصف سلوك ترامب بأنه "غير منتظم وغير عقلاني وغير منضبط".

وقال بولتون: "دونالد ترامب ليس لديه فلسفة حقًا، كما نفهمها من الناحية السياسية.. إنه لا يفكر في اتجاهات السياسة عندما يتخذ القرارات ، وبالتأكيد في مجال الأمن القومي".

وكان بولتون، مستشار الأمن القومي لترامب في الفترة من أبريل 2018 إلى سبتمبر 2019، انتقد ترامب أيضًا لإرثه في السياسة الخارجية فيما يتعلق بالتحالف، قائلاً في المقابلة: "لقد هدد بوجود الناتو، وأعتقد أنه في ولاية ترامب الثانية، من شبه المؤكد أننا سننسحب من الناتو".

كما انتقد الجمهوريين الذين أشادوا بترامب لمواقفه في السياسة الخارجية. وأضاف: "أولئك الذين يدلون بهذه المزاعم حول ما فعله ترامب في ولايته الأولى لا يفهمون حقًا كيف وصلنا إلى الأماكن التي وصلنا إليها. لأن العديد من الأشياء التي يدينون بها الآن إلى ترامب، أراد أن يسير في الاتجاه المعاكس ".

وفي مقال رأي لبولتون نُشر يوم الثلاثاء، قال إن ترامب "يحتقر المعرفة" واتهمه "برؤية العلاقات بين الولايات المتحدة والأراضي الأجنبية، وخاصة خصومنا، على أنها مسائل شخصية بشكل فعال".

كتب بولتون: "من المرجح أن يرى القادة الأجانب، صديقًا أو عدوًا، على أنه جهل، وعديم الخبرة، ومتفاخر، ويشتاق إلى أن يكون أحد الأولاد الكبار وعرضة بشكل بارز للإطراء".