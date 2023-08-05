طائر نورس يلتهم رأس مسنة في هجوم مروع بـ ويلز

تعرضت المرأة لهجوم عشوائي من قبل طائر نورس في حديقتها الخاصة، مما أدى إلى إصابتها بجروح في رأسها.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كانت ريانون فينيل ، 69 عامًا ، من بريستاتين في شمال ويلز ، سقط على الأرض من قبل طيور النورس وقالت إنها اعتقدت أن "طوبة قد سقطت" على رأسها في البداية بعد أن انقاض الطائر على رأسها وهاجمها.

فيما التقطت السيدة المسنة نفسها من على الأرض ، ورأسها مصابه بجروح، وذلك عندما أدركت أن إحدى طيور النورس التي كانت تعشش على سطحها قد نقرت على رأسها.

طائر نورس يلتهم رأس مسنة في هجوم مروع

مع وجود بعض الجروح والكدمات ، تقول إنها تشعر بصحة جيدة الآن ، "لا شيء لا يمكن علاج بعض المسكنات" ، على حد قولها.

فيما أرادت السيدة المسنة تحذير الآخرين ، وخاصة الوالدين ، ليكونوا يقظين ، خاصة في الوقت الذي يمكن أن تكون فيه طيور النورس أكثر حماية لكتاكيتهم.