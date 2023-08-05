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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أقوى خلاف مع الخليج.. الكويت تطالب وزير الاقتصاد اللبناني بالتراجع عن تصريحاته

وزير الاقتصاد اللبناني
وزير الاقتصاد اللبناني

انتقد وزير الخارجية الكويتي ، اليوم السبت ، تصريحات أدلى بها وزير الاقتصاد اللبناني في تصريف الأعمال أمين سلام بشأن إعادة بناء جزء من ميناء بيروت ، في خلاف دبلوماسي جديد بين لبنان ودول الخليج.

 

وكان سلام قد حث الكويت يوم الأربعاء على إعادة بناء صوامع القمح الرئيسية في لبنان ، والتي تم بناؤها عام 1969 بمنحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وتدميرها في انفجار ميناء بيروت عام 2020.

 

وقال سلام إن الكويت قد تقرر إعادة بناء الصوامع 'بجرة قلم'.

 

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح إن تصريحات سلام 'تتعارض' مع الأعراف السياسية بشأن كيفية اتخاذ القرارات وحث الوزير اللبناني على التراجع عنها لحماية العلاقات الثنائية.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن سلام يوم السبت قوله إن تصريحاته تشير إلى سرعة اتخاذ القرار لكنه لم يقصد أي إساءة.

وتدهورت العلاقات اللبنانية الخليجية في عام 2021 بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني آنذاك حول التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن.

في ذلك الوقت ، سحبت دول الخليج ، بما في ذلك الكويت ، مبعوثيها من لبنان. عادوا في عام 2022.

من جهة أخرى، حثت الكويت يوم السبت مواطنيها في لبنان على توخي الحذر بعد أيام من الاشتباكات في مخيم للفلسطينيين في جنوب لبنان. وفي بيان لاحق ، سعى رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي في بيان بعد ساعات إلى طمأنة دول الخليج مواطنيها في لبنان بأمان.

 

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