روسيا تعلن الاستيلاء على قرية نوفوسيليفسكي بشمال شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم السبت، إستيلاء قواتها على قرية نوفوسيليفسكي في شمال شرق أوكرانيا، وهي منطقة شهدت تركيزًا متزايدًا للقوات الروسية.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية تسيطر الآن على قرية نوفوسيليفسكي ، التي تقع على حدود منطقتي لوهانسك وخاركيف ، وكانت على الخطوط الأمامية منذ أن استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على جزء كبير من خاركيف في سبتمبر الماضي، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقالت روسيا إنها حسنت أيضا موقعها على طول خط الجبهة بالقرب من قريتين قريبتين.

ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو للتقدم الروسي في المنطقة ، والذي حددته شبكة سي إن إن جغرافيًا كما حدث في نوفوسيليفسكي.

وقال مدون عسكري روسي إن القوات الروسية كانت في هجوم في منطقة غابات بالقرب من القرية ، وأن مفارز هجوم روسية اخترقت الخطوط الدفاعية الأوكرانية شمال المستوطنة في 3 أغسطس.

ولم يعلق المسؤولون الأوكرانيون على المزاعم الروسية ، لكنهم تحدثوا في الأيام الأخيرة عن جهود متجددة من قبل روسيا لاختراق الخطوط الأوكرانية في المنطقة.

وقال نائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار أمس الجمعة أن القوات الروسية كثفت هجماتها في اتجاه كوبيانسك وليمان وسفاتوف، وهم ثلاث مدن في شمال شرق أوكرانيا ، حيث تقع قرية نوفوسيليفسكي.

كما ادعى المدونون العسكريون الروس أن القوات الروسية تقترب من نهر أوسكيل، وتدافع القوات الأوكرانية عن الضفة الغربية للنهر حول كوبيانسك.