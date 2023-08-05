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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور جريء لـ هدى الإتربي يلفت أنظار متابعيها | شاهد

هدى الاتربي
هدى الاتربي

شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها صورا جديدة فى أحدث ظهور لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هدى بملامح جذابة، وإطلالة أنيقة، سحرت قلوب متابعيها، حيث ارتدت توب أبيض مكشوف الصدر، وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها؛ لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق. 
 
وشاركت الفنانة هدي الإتربي، في السباق الرمضاني المنقضي 2023، بمسلسل" ضرب نار"، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراء رخا، وأحمد غزى،وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.


 

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IMG_٢٠٢٣٠٨٠٤_٢٢٢١٠٦

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