لمساعدة متضرري الزلزال.. السعودية ترسل الطائرة الإغاثية الـ 18 إلى تركيا

أرسلت السعودية، اليوم السبت، الطائرة الإغاثية الـ18 إلى تركيا، والتي تحمل على متنها أكثر من 32 طناً من المعدات والأجهزة الطبية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، وصلت مطار غازي عنتاب في الجمهورية التركية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة عشرة، تحمل على متنها أكثر من 32 طناً من المعدات والأجهزة الطبية.

يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرّري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزوتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.