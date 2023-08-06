مصطفى شوبير يوجه رسالة لـ أحمد أبو عبلة بعد رحيله عن الأهلي

وجه مصطفي شوبير الشكر للدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بعد رحيله عن النادي الأهلي عبر حسابة بموقع إنستجرام.

و نشر مصطفي شوبير صورة برفقة أبو عبلة و علق : بالتوفيق يا دكتور في خطوتك الجاية.

وكان قد وجه النادي الأهلي الشكر والتحية للدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم، عن الفترة التي قضاها وبذل خلالها أقصى جهد، وحقق مع زملائه من عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية. وهو أحد أبناء النادي الذي لم يتأخر عند طلب الاستعانة بجهوده، وهناك ثقة بأنه سوف يلبي النداء إذا ما احتاجه ناديه بأي مرحلة وفي أي موقع، لأن هذه سمات أبناء الأهلي الذين يتفهمون المراحل الفنية والإدارية والطبية التي يمر بها الفريق، وكل مرحلة منها تحتاج إلى ترتيبات خاصة.