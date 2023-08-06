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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الفني السابق لمنتخب عمان للشباب بين المرشحين لتدريب أسوان

خالد غنيم
خالد غنيم

دخل خالد غنيم المدير الفني السابق لمنتخب عمان للشباب، ترشيحات لجنة الكرة داخل نادي أسوان، لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.

وكشف مصدر داخل نادي أسوان، أن المدرب خالد غنيم تم طرحه اسمه خلال الفترة الماضية لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لنادي أسوان خلفاً للكابتن أيمن الرمادي.

ويعد خالد غنيم، أحد المدربين الذي اثبت كفاءته في العديد من الأندية في الدوري الاسباني، حيث يحمل   «غنيم» الجنسيتين المصرية والإسبانية، وحصل على رخصة تدريبية A من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا.

بدأ رحلته التدريبية في إسبانيا في يوليو 2014، عندما تولى قيادة إحدى فرق الناشئين بنادي أتليتكو مدريد، وفي الوقت نفسه مساعدًا لمدرب الرديف للروخيبلانكوس.

عمل «غنيم» مع ثلاثة مدربين خلال موسم واحد قضاه في منصبه مع أتليتكو مدريد، وهم كارلوس سانشيز أجيار وأوسكار مينا وروبيرتو فريسنيدوسو، في دوري الدرجة الثالثة، وهو الموسم الذي أنهى فيه الفريق المنافسة في المركز 18.

رحل «غنيم» عن أصحاب الرداء الأحمر والأبيض في يونيو 2015 و في موسم 2015-2016، تولى «غنيم» تدريب فريق الشباب تحت 19 عامًا لنادي موستوليس، ليرحل بعد موسم واحد فقط أيضًا.

انتقل «غنيم» للعمل كمساعد للمدرب خوابي بينيادو في رديف ريو فايكانو موسم 2016-2017، ليبقى في منصبه لموسم واحد مجددًا، ثم تولي المصري الإسباني تدريب فريق سي دي سان بيدرو بدوري المقاطعات في العاصمة الإسبانية مدريد في موسم 2017-2018، لكنه كعادته رحل مجددًا بعد موسم واحد.

عاد «غنيم» إلى ريو فايكانو في موسم 2018-2019 ليتولى تدريب فريق الشباب تحت 19 عامًا، ثم توجه إلي مصر لقيادة فريق النصر القاهري موسم 2020-2021، ليرحل عن نادي النصر ويطير الي سلطنة عمان ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الشباب العماني تحت 18 موسم 2021-2022 وموسم 2022-2023.

خالد غنيم أسوان نادي اسوان أيمن الرمادي الدوري الإسباني

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