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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النائب العام التركي يشيد بجهود الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

التقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم كريم عبدالباقي، بالعاصمة التركية "أنقرة" بالنائب العام التركي، والذي استقبله بمكتبة والوفد المصري المرافق له على هامش زيارتهم لبلاده والتي جاءت استجابة لدعوة من نقابة العدالة التركية.

وقد استعرض نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم خلال اللقاء الجهود المبذولة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تذليل كافة العقبات لتحقيق مبدأ "العدالة الناجزة" وذلك من خلال مشروعات "ميكنة الخدمات" والاستعلام عن القضايا والحصول علي الخدمات "أون لاين" وتحديث بعض الإجراءات، وهو ما يتحقق معه كل مقومات العدالة التي نطمح إليها في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس.

هذا إلى جانب استعراض ما تم إنجازه في ملف تمكين المرأة وهو ما لاقى إعجاب الجانب التركي والذي أكد عمق العلاقات بين البلدين، حيث يربطهما تاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك في القضايا الاقليمية وإحلال السلام بالمنطقة.

وقال نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم كريم عبدالباقي، إن النائب العام التركي يعتز بجهود الرئيس السيسي في المنطقة والمساعي المستمرة لإحلال السلام والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني، وكذلك الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في ملف "تطوير أبنية المحاكم" و"ميكنة الخدمات" والارتقاء بمنظومة التحول الرقمي لتحقيق أقصى درجات الشفافية وتسهيل حصول المواطن على الخدمات وهي التجربة التي يراها الجانب التركي إنجاز خلال زمن قياسي.

هذا وقد أعلن رئيس نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم في وقت سابق عن توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة العدالة التركية؛ لتبادل الخبرات الفنية لدعم قدرات العناصر البشرية علي المستويين العملي والنقابي.

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