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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة.. كيف غيرت المبادرة الرئاسية وجه الحياة ببرج العرب

مركز خدمات نموذجي
مركز خدمات نموذجي ببرج العرب

"حياة كريمة" المشروع الأضخم في التاريخ المصري المعاصر، والذي يستهدف تطوير حياة أكثر من نصف الشعب المصري، وقال عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي ""حياة كريمة أكبر وأعظم مشروع لتغيير حياة ٦٠ مليون مصري".

وتعتبر مبادرة حياة كريمة، الأولى نوعها في التاريخ المصري الحديث، بهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى. 

وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

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كما تهدف المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

والفئات المستهدفة من مبادرة حياة كريمة هم: "الأسر الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية - كبار السن - ذوي الاحتياجات الخاصة - النساء المعيلات والمطلقات - الأيتام والأطفال - الشباب العاطل عن العمل - المتطوعين".

وفي الإسكندرية، تشمل المبادرة حوالي 57 قرية ونجع في مدينة برج العرب القديمة، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين.

تستهدف المبادرة تستهدف تطوير 3 وحدات محلية هي «بهيج وأبو صير والغربانيات»، إضافة إلى تطوير48 قرية تابعة لها، و5 نجوع، حيث يستفيد من أعمال التطوير في قري ونجوع برج العرب القديمة نحو150 ألف مواطن بتكلفة إجمالية حوالي 3 مليارات جنيه حتى الأن.

وتتضمن أعمال التطوير في برج العرب الصرف الصحي والرصف، ومد خطوط مياه شرب جديدة، وتجديد شبكات الكهرباء وتطوير الوحدات الصحية، لتقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين، والتوسع في إنشاء المدارس.

وعن المبادرة في الإسكندرية، قال محافظ الإسكندرية اللواء أن التطوير يشمل إنشاء مجمع للخدمات يضم بداخله ( وحدة محلية ، مركز تكنولوجي ، شهر عقاري ، سجل مدنى ، وحدة تضامن اجتماعي ، مكتب تموين ، مكتب بريد ، مجلس محلى) بحيث يتمكن المواطن من إنجاز كل ما يحتاجه من مكان واحد، وذلك تنفيذًا لرؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطنين بالمراكز والقرى والنجوع والمناطق النائية وتوفير حياة كريمة لهم.

وقال أحمد مخيمر، رئيس الوحدة الحزبية لقرية بهيج، إحدى القرى التي سيتم تطويرها، إن المبادرة تتضمن إنشاء مجمع خدمات متكامل، يشمل مكتب سجل عقاري، ومكتب بريد، ومركز تكنولوجي، ومقر للوحدة المحلية، ومجلس قروي محلي، مشيدًا بالمبادرة التي ستسهم في تغيير شكل الحياة في برج العرب.

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