عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: إعادة الشيء لأصله في الشوارع عقب إنجاز شركات المرافق لأعمالها

اعادة الشئ لأصله
اعادة الشئ لأصله بمحافظة الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

مدير مديرية التعليم الإسكندرية يزور دير مارمينا ببرج العرب لتعميق الوحدة الوطنية

صرف الإسكندرية تبدأ حملاتها التوعوية بمساجد المحافظة

أضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من إعادة الشئ لأصله في 16 شارع بنطاق حي شرق عقب الانتهاء شركات المرافق من أعمالها، كما وجه الشريف مدير مديرية الطرق بالاستجابة السريعة للمواطنين والتنسيق مع الحي لتحديد الشوارع التي كثرت منها شكاوى المواطنين.

 

ومن جانبها؛ أشارت مدير مديرية الطرق بأنه تم الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في شوارع التاليه: (شارع مدارس النجار وادمون فرمون بسموحة بعد إنهاء أعمال الكهرباء - وخلف مدرسة محمد كريم- وشارع الجلاء بعد إنهاء أعمال مرفق الصرف الصحي- وشارع محمود الكمشوشي بمنطقة السيوف بعد إنهاء أعمال مرفق الاتصالات-  وشارع جميعي فلمنج بعد إنهاء أعمال مرفق الكهرباء-  وشارع  شاكر الخياط بسابا باشا- وشارع إبراهيم سلامة بكفر عبده - وشارع ونجت- وداخل مستشفي الرعايا بمنطقة  الظاهرية - وشارع بورسعيد بنطاق كليوباترا بعد إنهاء مرفق الاتصالات أعماله- وشارع حسن طوباس مع شارع مصطفي كامل مزلقان غبريال بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء- وشارع علي بك متفرع من عمر المختار بمنطقة لوران بعد انتهاء مرفق التليفونات - وشارع المصحة وشارع فتح الله بعد انهاء أعمال الصرف الصحي- وشارع الاديب زيتون سموحة بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء – كما تم ترميم الحفر والمطبات بشارع مدرسة الريادة بسموحة - وشارع مدارس النجار وشارع جاردن سيتي منطقةً سموحة بعد انتهاء أعمال شركة الكهرباء ).

الاسكندرية الأمن والسلامة السيولة المرورية الصرف الصحى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الوحدة الوطنية برج العرب اللواء محمد الشريف رفع كفاءة الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

تحديد موقع غرق القاطرة فهد بـ قاع قناة السويس

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

دوخة شديدة من غير سبب.. انتبه فقد تكون مصابا بهذا المرض

ترشيحاتنا

غرق القاطرة فهد.. رئيس قناة السويس: التحفظ على الناقلة لحين انتهاء التحقيقات |فيديو

هل الأكل بسرعة يسبب السمنة؟

تنسيق الجامعات 2023 .. نصيحة عاجلة من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة

رئيس هيئة قناة السويس: وفاة أحد العاملين في القاطرة الغارقة فهد

" المسلمين بيصوموه معنا".. كاهن كنيسة مسطرد يكشف تفاصيل صوم العذراء مريم

النيجر .. ما رد فعل قادة الانقلاب على طلب إيكواس؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إرشادات لخفض مستوى السكّر في الدم

صوتها غريب .. عروس تثير الجدل في حفل زفافها | شاهد

الفستان الأخير وضعها في مازق.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري|شاهد

واقعة أغرب من الخيال.. وفاة سيدة أمريكية بسبب لن تتوقعه

فيديو

طلع الرابع على الجمهورية.. قصة مدرس فيزياء منح طالب ثانوي عربية هدية

منشور الفيس بوك فضح مروج الهيروين.. ضبط تاجر مخدرات بدار السلام| فيديوجراف

بحبك يا بابا.. عروسة تشكر والداها يوم زفافها على طريقة النبطشي

رد حاسم.. القصة الكاملة وراء محاولة انتحـ ار شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ